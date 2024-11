Federica Panicucci la celebra in televisione

Addio ad Arianna Paola Alberga, barista 26enne di Cologno Monzese, morta a causa di un incidente stradale. La giovane lavorava in un bar frequentato dai dipendenti Mediaset, dove era conosciuta e apprezzata. La tragedia è avvenuta nella notte tra il 10 e l’11 novembre, quando Arianna era a bordo di una Ford Focus a Cinisello Balsamo. L’auto ha sbandato in curva e ha colpito un palo della luce, proseguendo poi per un tratto fino a schiantarsi contro il guard rail. Un frammento di metallo ha colpito Arianna, uccidendola sul colpo. Accanto a lei si trovava un altro giovane di 26 anni, che è stato portato in ospedale con gravi lesioni.

Il cordoglio per la scomparsa di Arianna è arrivato dagli studi di Mediaset, in particolare dai conduttori Federica Panicucci e Francesco Vecchi durante la trasmissione Mattino Cinque. La Panicucci ha condiviso parole di sostegno per la famiglia e gli amici di Arianna, ricordando lei come una ragazza straordinaria che non c’è più a causa di un tragico incidente. La sua morte ha profondamente toccato tutti coloro che la conoscevano, e il bar in cui lavorava è stato descritto come un luogo di ritrovo familiare per il personale Mediaset.

In relazione all’incidente, la Procura di Monza ha avviato un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Si concentra sul giovane ferito, che si ipotizza fosse alla guida dell’auto al momento dell’impatto, per verificare se fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Le indagini mirano a stabilire la causa esatta dell’incidente e le condizioni del conducente.

Arianna lascia un vuoto incolmabile sia nella sua vita privata che professionale; la sua prematura scomparsa ha colpito profondamente non solo la sua famiglia e gli amici, ma anche i molti clienti che la frequentavano quotidianamente al bar. In questi momenti di dolore, il pensiero va a tutti coloro che l’hanno conosciuta e hanno condiviso momenti con lei. La comunità si stringe attorno ai suoi cari in questo difficile momento.