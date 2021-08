Il ritorno in tv di Federica Panicucci, fissato per il prossimo 6 di settembre, è slittato a sorpresa di due settimane. Ad annunciarlo è stato Giuseppe Candela con una news flash su Dagospia, dove ha pure ironizzato: “Come avrà reagito?“.

Una decisione dettata non per penalizzare la conduttrice, quanto più per premiare la giornalista Simona Branchetti che con l’esperimento di informazione Morning News ha fatto breccia nel cuore degli italiani ottenendo sempre ottimi ascolti. Il tutto (pare) a costo zero.

Simona Branchetti, essendo una giornalista stipendiata da Mediaset, avrebbe infatti un cachet decisamente inferiore rispetto ad una come Federica Panicucci, conduttrice affermata in onda da decenni.

Nel dubbio, Federica Panicucci si gode le meritate ferie.

