Federica Panicucci questa mattina a Mattino Cinque è stata chiamata per l’ennesima volta con il nome di un’altra, ma in questa occasione non si è trattato di una gaffe, ma di una vera e propria vendetta.

Se nel 2016 è stato un telespettatore intervistato a chiamare la Panicucci ‘Barbara’ e l’anno successivo lo ha fatto un suo stesso inviato (l’allusione, ovviamente, è a Barbara d’Urso):

Ecco colui che mi ha chiamata “Barbara” scambiandomi per @Carmelona5. Ovviamente subito esiliato dalla mia trasmissione #concettopany pic.twitter.com/zhzxoeZ3Xt — Fede Panicuccy 👠 (@FPanicuccy) November 15, 2016

Federica Panicucci chiamata ‘Alessandra’ a Mattino Cinque:

Quest’anno Federica Panicucci ha preso il nome di ‘Alessandra’, così chiamata da Franco Becchio, imprenditore torinese che ha denunciato la situazione critica in cui versano i locali e le discoteche a causa della pandemia causata dal Covid-19.

Durante i saluti finali, Federica Panicucci è inciampata in una gaffe ed ha chiamato l’imprenditore Paolo, anziché Franco. L’uomo si è risentito e quando è toccato a lui salutare la conduttrice ha detto: “Arrivederci Alessandra, buon lavoro”.

Federica Panicucci in questo caso non ha potuto far altro che incassare il colpo e sorridere.