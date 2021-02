Federica Panicucci è stata denunciata: questa è l’ultima ora riportata da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo che ha così fatto sapere: “Federica Panicucci è stata portata in tribunale da Wanna Marchi e figlia, Stefania Nobile, per una frase che le due non hanno digerito”.

“Guai legali in corso, che arrivano dal passato (questa la lentezza della giustizia italiana, ndr) per la conduttrice Federica Panicucci. Durante una diretta la conduttrice ha dichiarato ‘La Marchi e la Nobile hanno dei morti sulla coscienza’. Questa frase non è stata digerita dalle ‘Marchi’ che sono passate ad azioni legali che oggi, secondo le nostre fonti di Giornalettismo, hanno avuto un seguito legale con rinvio a giudizio. Come finirà ? La questione è in evoluzione”.

Al momento la conduttrice di Mattino Cinque non ha commentato la notizia.

E dato che le brutte notizie non vengono mai da sole, proprio in questi giorni Federica Panicucci è costretta a condurre il suo talk mattutino con le dita fasciate perché vittima di un incidente domestico mentre era ai fornelli.

“La griglia era incandescente, l’ustione è stata bella tosta. Posso dire che ho provato un male disumano”. Poi, rivolgendosi ai telespettatori, ha aggiunto “State sempre molto attenti a casa perché ci possono essere tante insidie. Comunque il peggio è passato”.

Ecco un video in cui si notano le dita fasciate: