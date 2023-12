Federica Panicucci con cast 'all star' per il Concerto di Natale in Vaticano

Riccardo Cocciante, Al Bano, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia, i Gemelli di Guidonia, Raiz, Matteo Romano, lo statunitense Christopher Cross, Giusy Ferreri, Alex Britti, Marcella Bella, il Piccolo Coro Le Dolci Note. E ancora: Alin Stoica dalla Romania, Viktoria Modesta dall’Inghilterra e il Virginia State Gospel Choir dagli Stati Uniti. Sono alcuni dei protagonisti del tradizionale Concerto di Natale in Vaticano, giunto alla 31esima edizione e tenutosi ieri davanti ad una platea sold out all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Come da tradizione, il concerto sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 il 25 dicembre. Alla conduzione torna Federica Panicucci, per il quinto anno consecutivo: “Sono felice e onorata – dice la conduttrice – di essere ancora una volta alla guida di un evento così importante e significativo per Canale 5. Entrare nelle case degli italiani la sera del 25 dicembre ha un significato particolare e offriremo uno spettacolo per tutta la famiglia: grandi ospiti italiani internazionali, le più belle canzoni della tradizione natalizia reinterpretate per l’occasione, l’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino, e un progetto benefico di Missioni Don Bosco, molto importante quest’anno e dedicato alle bambine della Sierra Leone”.

Tutti gli artisti si esibiscono dal vivo accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino. E tutti gli artisti coinvolti hanno dimostrato una profonda sensibilità riguardo temi sociali e di solidarietà.

A richiamare alla solidarietà sarà ancora una volta un progetto di Missioni Don Bosco intitolato: “Salva le bambine della Sierra Leone dalla violenza”. Un progetto che vuole proteggere le ragazze di strada in Sierra Leone nota per il dramma dei bambini soldato di cui il 30% sono bambine, la guerra dei diamanti, l’ebola e l’estrema povertà. Il progetto prevede la realizzazione di un rifugio nel Centro Don Bosco Fambul, dedicato a ragazze con un’età compresa tra i 9 e i 17 anni. Si tratta di un ambiente sicuro finalizzato alla loro riabilitazione e reintegrazione nella società.

Il Concerto di Natale, con la sua lunga storia di impegno umanitario e sociale, ha tessuto una preziosa rete di connessioni tra artisti provenienti da culture diverse. In questi tre decenni, oltre 470 talenti nazionali e internazionali hanno illuminato il palco del Concerto di Natale, contribuendo a diffondere un messaggio di unità e solidarietà.

Nell’ambito televisivo, negli ultimi 6 anni, il programma ha affascinato un pubblico straordinario, raggiungendo un totale di 19.634.000 telespettatori tra la prima messa in onda e la replica. Questo afflusso di spettatori ha permesso di raccogliere circa 1.500.000 euro, fondi preziosi destinati a sostenere progetti solidali in ogni parte del mondo. Il Concerto di Natale continua così a trasformare la passione per la musica in azioni concrete che fanno la differenza nella vita di molte persone.

Il Concerto di Natale gode del patrocinio di Roma Capitale e della Fondazione Cultura per l’Educazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.