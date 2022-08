In questo periodo diverse zone d’Italia stanno facendo i conti con episodi atmosferici violenti come nubifragi, grandinate e trombe d’aria. Diversi luoghi di villeggiatura sono stati teatri di ondate di violento maltempo.

Una disavventura che ha colpito anche Federica Panicucci, in vacanza a Forte dei Marmi insieme al marito Marco Bacini. L’altro ieri il clima non era proprio estivo nella cittadina toscana tant’è che la conduttrice di Mediaset è stata costretta a fuggire a Portofino.

Fonte: web

È stata lei stessa a documentare su Instagram la sua disavventura. “Eccoci volevamo farvi un saluto, siamo tornati a Forte dei Marmi dopo la fuga di ieri sera a Portofino” – ha esordito Federica mentre si trovava seduta al ristorante.

“Il tempo qui era bruttissimo. Insomma, è venuta una specie di tromba d’aria. A un certo punto, siamo scappati dalla spiaggia” – il suo racconto.

Per fortuna nulla di grave e la Panicucci può proseguire la sua vacanza in serenità in attesa del ritorno su Mattino 5. “Abbiamo mangiato e volevamo semplicemente mandarvi un saluto. Ecco tutto qua, soprattutto Marco” – ha anche scherzato con i fan sapendo che il marito non ama molto le uscite sui social.

Questa non è la prima disavventura per Federica Panicucci in questa estate. Soltanto alcune settimane fa la coppia è stata in vacanza nelle Maldive. Ma sfortunatamente per lei una volta atterrati si è accorta che le valigie non erano arrivate a destinazione. Risultato? Un giorno e mezzo senza i suoi oggetti personali, solo con uno spazzolino da denti.

Per fortuna in camera lo staff dell’albergo gli ha fatto trovare una t-shirt da indossare in attesa dell’arrivo delle valigie che per fortuna sono poi arrivate. Insomma un’estate movimentata per la conduttrice di Mattino 5 che sarà anche al timone della nuova edizione di Back to school.