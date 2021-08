Federica Panicucci oggi ha deciso di rispondere in maniera piuttosto piccata ad un gossip uscito questo week end e che è stato ripreso da parecchie testate giornalistiche e non. La notizia, lanciata in anteprima da Domenico Mungiguerra per BlastingNews, parlava infatti di malore della conduttrice alla conferma dello slittamento di Mattino Cinque, posticipato di due settimane per far spazio a Morning News, contenitore di intrattenimento estivo condotto da Simona Branchetti.

Il pezzo incriminato che questo week end più giornalisti hanno ripreso recita così:

“Eppure, secondo un’indiscrezione, sembrerebbe che la conduttrice non abbia gradito per niente il cambio di programmazione da parte dei vertici del Biscione, al punto che sarebbe stata colta da un mancamento alla notizia dello slittamento del suo talk show mattutino. “Qualcuno dice fosse furibonda” cita il rumor, facendo presente che la storica conduttrice di Mattino 5 non avrebbe fatto i salti di gioia per questa promozione sul campo della giornalista del Tg5, la quale sui social ha confermato la notizia del prolungamento del suo Morning News su Canale 5”.

Federica Panicucci contro il gossip sul malore: “Fake news, è grave”

Notizia che Federica Panicucci ha duramente smentito oggi parlando di fake news ed attaccando tutti i giornalisti che l’hanno riportata.

“In un momento storico in cui le FAKE NEWS sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le FAKE NEWS. #stopfakenews”.

La conduttrice, nonostante abbia smentito il malore, non ha però commentato apertamente lo slittamento della sua trasmissione.

