Federica Nargi ha proposto Jennifer Lopez nell’ultima puntata di Tale e Quale Show, la prima senza il blackface dopo le proposte di Guendalina Tavassi ed Alessia Macari degli scorsi anni, passate sotto uno spray abbronzante prima di uscire sul palco.

Federica Nargi non è certo famosa per le sue doti canore (non a caso è arrivata penultima dietro Biagio Izzo) e Cristiano Malgioglio l’ha letteralmente massacrata (come ha fatto con Alba Parietti).

Federica Nargi, Malgioglio: “Quando canti a casa chiudi la porta o i vicini chiamano i vigili”

“Io amo molto Jennifer Lopez, potrei diventare anche etero. Sono stati disgraziati gli autori che ti hanno dato J.Lo perché ha tutti gli x factor del mondo. Tu però potresti sfidarla solo in bellezza. Posso però darti un consiglio? Quando canti sotto la doccia chiudi bene la porta perché se ti sentono i tuoi vicini di casa chiamano i vigili. Sei sexy e stupenda, però amore.. Hai solo la parrucca uguale a Jennifer Lopez”.

Più dolce Loretta Goggi.

“Sei bellissima, ti sei mossa bene, ma questa volta hai avuto un po’ di problemi di intonazione. Avresti dovuto farla con una tonalità più bassa, ma hai fatto tanto. Coltiva questa cosa, perché ce la puoi fare”.

Così come anche Giorgio Panariello.

“C’era qualche problema di intonazione, ma hai restituito tutto in sensualità”.

Dopo Elettra Lamborghini, Baby K e Jennifer Lopez, Federica Nargi la prossima settimana dovrà interpretare Daniela Goggi, sorella di Loretta. Già tremo.