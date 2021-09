Federica Nargi dopo aver imitato Elettra Lamborghini è tornata a Tale e Quale Show nei panni di Baby K.

Tutina sbrilluccicosa dorata, pantaloncini di jeans e capello platino: sulle note di Non Mi Basta Più, Federica Nargi ha cantato Baby K (e pure Chiara Ferragni) non convincendo però i giudici che l’hanno piazzata all’ultimo posto.

Un altro successo dell’estate per @federicanargi. Questa volta come vi è sembrata la sua interpretazione di @BABYKMUSIC?#taleequaleshow pic.twitter.com/HNm1NvPI6s — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 24, 2021

Federica Nargi, i commenti dei giudici

“Chi critica ed offende Federica Nargi sui social proprio non li capisco, lei è semplicemente una ragazza che si è messa in discussione e le piace giocare“, ha dichiarato Giorgio Panariello, che ha poi continuato: “A fare un percorso diverso, a provare.. Si diverte e ci diverte. Perché dobbiamo pretendere da lei cose che non sa fare? Lo sappiamo. L’impegno c’è“.

Gentile (come sempre) anche Loretta Goggi. “A me già la scorsa settimana mi era piaciuta tantissimo. E stasera mi è piaciuta ancora. Le somiglia moltissimo anche col trucco. E’ una ragazza che ci regala momento di gioia, di divertimento e di gioventù“.

Più pungente a suo modo Cristiano Malgioglio, che si è limitato a dire: “L’unico commento che posso fare a riguardo è che Federica è molto bella ed il vestito è pazzesco“. Perfido.

Baby K non ha commentato l’esibizione di Federica Nargi, ma si è solo limitata a farle un in bocca al lupo via Instagram prima della puntata. Questa è la terza volta che la popstar viene imitata a Tale e Quale Show. L’ha già fatta Sara Facciolini sulle note di Playa ed anche Guendalina Tavassi con Da Zero A Cento. Tre esibizioni da dimenticare, ovviamente.