Federica Nargi e Sonia Bruganelli: il Momento Virale

Federica Nargi ha catturato l’attenzione del pubblico non solo con la sua performance a “Ballando con le Stelle”, ma anche con un aneddoto tenero che ha condiviso durante un’intervista nel format “Ballando segreto”. Nella puntata, trasmessa su RaiPlay e sui social, l’ex velina, ora moglie dell’ex calciatore Alessandro Matri, ha rivelato un momento esilarante che coinvolge la sua figlia più piccola.

Subito dopo la sua esibizione, la piccola ha iniziato a piangere in videochiamata, preoccupata per come il maestro Luca Favilla l’avesse trattata. Federica ha riso raccontando la reazione della figlia: “Il signore con gli occhiali, Guillermo Mariotto, ti ha trattata male dopo il ballo”. La Nargi ha cercato di rassicurarla, affermando che non c’era nulla di cui preoccuparsi, sottolineando il legame affettuoso e protettivo che la figlia dimostra nei suoi confronti. L’innocenza e la spontaneità delle parole della bambina hanno inevitabilmente toccato il cuore dei fan del programma, generando tenerezza e divertimento.

Oltre a questo toccante momento materno, Federica ha anche partecipato a un siparietto divertente con Sonia Bruganelli, un’altra concorrente di “Ballando”. In un video condiviso da Federica su Instagram, la showgirl ha scherzato sul fatto che Sonia l’aveva chiusa dentro un camerino, mentre quest’ultima, uscendo finta arrabbiata, ha commentato: “Le tue bambine hanno ragione… Il tuo ballerino ti tratta male!”. Per stemperare la situazione, Federica ha aggiunto una didascalia rassicurante dicendo che in realtà il suo ballerino la ama molto. Questo momento ha ulteriormente evidenziato la sintonia e il divertimento tra le due donne, consolidando la loro posizione come beniamine del pubblico in questa nuova edizione di “Ballando”.

La presenza di Federica Nargi e Sonia Bruganelli sta portando una ventata di freschezza e simpatia nel programma, facendo sì che i telespettatori si affezionino sempre di più a queste due figure carismatiche. I siparietti, le risate e i momenti personali riusciranno senza dubbio a coinvolgere ulteriormente il pubblico, rendendo le serate di “Ballando” sempre più piacevoli.