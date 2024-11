Federica e Alfonso si sono baciati al Grande Fratello: “Adesso tutto cambia”

Negli ultimi giorni Alfonso D’Apice ha mostrato un comportamento più nervoso al Grande Fratello, il cui motivo è emerso chiaramente. Lunedì scorso, nella casa è entrato Stefano Tediosi, il nuovo compagno dell’ex fidanzata di Alfonso, Federica Petagna. Molti telespettatori hanno pensato che il cambiamento d’umore di D’Apice fosse dovuto a questa novità. Tuttavia, l’agitazione di Alfonso non è direttamente legata a Tediosi, ma riguarda la sua storia con Federica. I due sono stati insieme per otto anni e recentemente hanno avuto un incontro particolare nella casa.

Nella notte, Alfonso ha parlato in privato con Jessica Morlacchi, rivelando che tra lui e Federica c’è stato un bacio prima dell’ingresso di Stefano nella casa. Alfonso ha chiarito che la sua inquietudine non deriva dall’arrivo di Stefano, ma da ciò che è accaduto tra lui e Federica. Ha confermato che si sono baciati, aggiungendo: “Se mi vedi così non è per lui, ma per certe cose successe prima. Questo è avvenuto qui, ma non voglio approfondire per non mettere in difficoltà lei.” Ha spiegato che il bacio è avvenuto a letto sotto le coperte e ha detto che è stata Federica a iniziare l’atto affettuoso.

Jessica ha ascoltato attentamente e ha cercato di capire motivazioni e comportamenti di Alfonso, esprimendo empatia per la sua situazione. Gli ha dato alcuni consigli, sottolineando l’assurdità della sua reazione: “Scusami se ti ho fatto domande a bomba, ma era per capire i tuoi comportamenti di questi giorni. È normale pensare ‘ci siamo riavvicinati e poi adesso questa ricambia’”. La situazione si complica ulteriormente, poiché mentre Alfonso vive questo conflitto emotivo con Federica, lei bacia Stefano in un’altra parte della casa, creando un ulteriore dramma nelle dinamiche del Grande Fratello. La tensione tra i vari protagonisti si fa palpabile, rendendo le interazioni sempre più complesse e cariche di emozioni.