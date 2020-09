Federica Carta e Random, Morositas: il nuovo singolo della cantante ex Amici in collaborazione con il rapper che ha partecipato ad Amici Speciali.

Nuovo singolo in arrivo per Federica Carta. Dopo aver unito le forze con una delle rapper più importanti d’Italia, Chadia Rodriguez, la cantante ex Amici di Maria De Filippi è pronta a pubblicare un nuovo brano insieme a Random, uno degli protagonisti di Amici Speciali in questo 2020. Il pezzo s’intitola Morositas ed alterna sonorità anni Cinquanta al rap che domina le radio in questi ultimi tempi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo singolo.

Federica Carta e Random: Morositas

La Paper e il rapper uniscono le forze nel nuovo brano Morositas. La pubblicazione è prevista per il 18 settembre, giorno in cui la canzone arriverà anche in rotazione radiofonica. Prodotto da Katoo, il pezzo racconta l’amaro che una storia d’amore travagliata può lasciare in bocca, con le caramelle gommose come unica nota dolce per scaldare il nostro cuore.

Federica Carta e Random

La nuova Federica Carta, tra pop e sonorità rap

Negli ultimi tempi Federica ha dato una vera e propria svolta alla propria carriera, non solo a livello musicale ma anche e soprattutto a livello d’immagine. Sembrano passati tanti anni infatti dalla sua apparizione al Festival di Sanremo con Shade, datata 2019. Senza farlo apposta era infatti una canzone ancora molto vicina al suo mondo pop del passato. Di seguito il post con l’annuncio del suo nuovo singolo:

Oggi Federica è invece in grado di mostrare rabbia e delusione, trasformando il tutto in un sound che rimane di base pop ma si avvicina molto alla contemporaneità e ai suoni tipici della musica rap e R&B. Il sound di questo nuovo pezzo si ispira in parte agli anni Cinquanta, ma torna concretamente ai nostri anni grazie anche alle strofe rap di Random, artista multiplatino grazie ai successi di Chiasso, Rossetto e Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa.