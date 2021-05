C’erano anche Federica Carta e Chadia Rodriguez sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma e in onda su Rai Tre condotto da Ambra Angiolini, Lillo e Stefano Fresi.

Le ragazze sono state fra le prime artiste ad esibirsi e hanno intonato il loro successo, Bella Così, un inno femminista diventato virale su TikTok nei mesi scorsi.

Nel corso dell’esibizione la rapper di origine marocchina si è sfilata il top mostrando due adorabili copri capezz0li arcobaleno ed al termine della canzone, insieme a Federica Carta, ha alzato la mano al cielo esibendo la scritta “libera l’amore”, chiaro riferimento al DDL Zan, ovvero la legge contro l’omofobia ferma al Senato.

Un bellissimo messaggio, brave Chadia e Federica.

