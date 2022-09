Federica Calemme sogna Sanremo (ma da cantante o conduttrice?), poi parla di Gianmaria Antinolfi

Federica Calemme, in un’intervista dello scorso agosto a BlastingNews e ripresa in queste ore da IsaeChia.it, ha svelato quali sono i programmi televisivi a cui vorrebbe partecipare dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip dello scorso anno.

“Il GFVip è arrivato tutto così molto casualmente, ho deciso di partecipare anche per dare uno step successivo alla mia carriera e per farmi conoscere. Ma anche un po’ per curiosità! […] Ora mi piacerebbe partecipare ad un po’ di programmi. I primi due che mi vengono in mente sono: Pechino Express, un programma dove ti metti davvero alla prova, devi procurarti praticamente tutto, sarebbe davvero un’esperienza unica. L’altro è Tale e Quale Show, perché sarebbe molto divertente interpretare qualcuno; poi ci sarebbe Sanremo. Vabbè ci siamo capiti, volo basso, ahah, alla fine si deve sempre pensare in grande!”

Ovviamente non è chiaro se in qualità di cantante in gara (canta? presumo di sì dato che sogna Tale e Quale Show) o di co-conduttrice al fianco del confermatissimo Amadeus fino al 2024.

“Mi auguro di partecipare a qualche progetto importante, magari continuando nel mondo dello spettacolo, partecipare a programmi divertenti o magari in un film, chissà! Il mio augurio è soprattutto di avere una famiglia mia e tanta serenità”.

Federica Calemme: continua la sua storia d’amore con Gianmaria Antinolfi

Al Grande Fratello Vip la modella ha conosciuto l’ex di Belen, Gianmaria Antinolfi, e se ne è innamorata. Ospite a Casa Chi ha confermato di star ancora con lui.

“Come ho fatto ad innamorarmi davanti alle telecamere? Basta pensare che anche se sei chiuso nella Casa H24 te la devi vivere come se stessi fuori. Questo perché diventa quella la tua quotidianità. Te la vivi serenamente. Lui mi sorprende ogni giorno, è molto romantico. Questa estate a Forte dei Marmi, mentre ci preparavamo ha messo una musica ed abbiamo ballato un lento in stanza”.