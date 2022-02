In una delle ultime puntate di Casa Chi Federica Calemme ha confessato di aver ricevuto dei messaggi da Alex Belli prima di incontrarlo al GF Vip.

“Voglio chiarire di non essere mai stata la musa di Belli. Dicono questa storia, ma non è vera. Lui va a dire che ha avuto delle mie foto in agenzia e che mi ha scartata, altra grossa bugia. Non ho mai inviato i miei scatti ad Alex. La verità è che lui mi segue sui social e mi ha anche scritto in varie occasioni e posso provarlo, ho le chat. Mi ha chiesto di incontrarlo per scattare qualcosa a Milano, ma non c’è stata occasione. Dice che sono stata scartata perché per lui non ho la scintilla, ma sono bugie, non è affatto vero ragazzi, forse ha incontrato una mia sosia”.

Ieri Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono tornati a Casa Chi ed hanno parlato nuovamente del Man. L’ex gieffino ha detto di essere sicuro che la sua compagna non frequenterebbe mai Belli: “Se la manderei nella Factory di Alex Belli a posare? Credo proprio che lei non andrebbe mai. Quindi non si porrebbe proprio il problema. Al massimo chiama me e ci vado io, per come si sta evolvendo la cosa è più probabile che lo chieda a me. Visto che appena entrato in casa ha parlato di me, significa che gli manco“.

Federica Calemme su Alex: “Messaggi con un secondo fine”.

Secondo Federica, quando Alex l’ha cercata aveva un secondo fine: “Rifiuterei subito, all’istante, non andrei mai nello studio di Alex. Anche no proprio. Se mi fossi trovata adesso al GF Vip con Alex in casa con noi? L’avrei evitato a prescindere perché non mi piace come persona. Nemmeno un ciao. – ha rivelato Federica Calemme – Quando mi ha cercato per scattare le foto ho percepito che poteva esserci un secondo fine. I messaggi non erano proprio espliciti, ma sapevo il tipo di personaggio“.

A quanto pare il Man voleva un Game alchemico-telepatico anche con Federica Calemme.