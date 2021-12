Federica Calemme è da oggi una vippona del Grande Fratello Vip.

La modella napoletana, classe 1996, nel 2017 ha scampato per un pelo l’attentato terroristico avvenuto sulla Rambla, a Barcellona. Era il 17 agosto del 2017, quando un furgone è piombato a tutta velocità causando la morte di 13 persone.

Fra le pagine di AdnKronos, Federica Calemme ha commentato così quella terribile esperienza.

“Appena arrivati, invece di svoltare a destra, dove c’è stato l’attentato, siamo andati a sinistra. Il tempo di fare un passo ed è scoppiato l’inferno. Abbiamo visto tutte queste persone, saranno state tremila, correre verso di noi. Così ci siamo rifugiati in un negozi lì vicino. Tutti correvano e urlavano, io avevo il cuore a mille e non smettevo di dire ‘Sta succedendo qualcosa, me ne voglio andare‘”.

E ancora:

“Siamo rimasti in questo negozio e poi il mio ragazzo ha detto ‘Usciamo, andiamo via’. Una volta fuori, sono arrivati i militari, la polizia e diverse ambulanze; noi abbiamo iniziato a correre e siamo tornati in hotel in taxi. Lì abbiamo capito cos’era accaduto. Il giorno dopo, alle 7 di sera avevamo il treno e quindi siamo rimasti in hotel tutto il tempo, anche perché le strade erano blindate, è stato tremendo. Penso spesso che se fossi andata a destra, ora forse sarei morta”.