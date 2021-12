Mai nella storia del GF Vip (nemmeno con Carla la modella dei piedi) mi era capitato di non sentire la voce di un concorrente nelle sue prime 48 ore in gioco. A parte per la clip di presentazione, Federica Calemme non si è vista e sentita né durante la diretta su Mediset Extra e nemmeno nella puntata di ieri sera. Durante la notte però la new entry si è lamentata e finalmente ha dato segni di vita.

Tutto è iniziato con l’arrivo di Nathaly Caldonazzo, che nella casa del GF Vip ha già delle amiche. Per questo motivo Federica Calemme ha pensato di cedere alla nuova arrivata il suo posto a letto con Eva Grimaldi (che conosce Nathaly da anni), per andare a dormire con Sophie Codegoni. Manila Nazzaro però pare abbia fatto una battuta non gradita dalla Calemme: “Adesso Federica ci vuole lasciare“.

Federica piena di Manila che la riprende ogni 3 secondi dopo neanche 24 ore e dice in giro che cambia letto perchè non si trova bene 😹 #GFVip pic.twitter.com/LKWp7ADoOQ — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 21, 2021

Federica Calemme infastidita da Manila pensa di lasciare il GF Vip.

La modella napoletana si è sfogata con Lulù Selassié e Valeria Marini ed ha anche detto di non sapere se riuscirà a “fare questo gioco”.

“Non lo so se ce la faccio a fare questo gioco. Ragazzi sono sincera non credo di farcela. Ho del nervosismo in questo momento. In pratica è successo che è arrivata la nuova concorrente e visto che è amica di Eva, Manila e Valeria, io ho proposto di lasciare il mio letto a lei, così sta con loro che è loro amica. Manila si è risentita dicendo ‘Federica se ne vuole andare via da qui’. Ed è già da quando sono arrivata che Manila mi sta rompendo i co****ni. ‘Federica fai questo, Fede fai quest’altro, hai sbagliato a mettere i piatti’ e basta dai. Io posso dormire anche sul divano, ma ogni cosa che faccio è sbagliata. […] Dite che sono troppo fragile e non rispondo, ma non è vero. Ho anche risposto a tono, ma posso mandarla a fare in c***?”.

Tutto questo dramma per una battuta di Manila? Se non altro adesso la Calemme ci ha ricordato che è nella casa di Cinecittà.

Mi è dispiaciuto un po’ per Federica che non è stata neanche inquadrata. Vi giuro che non sono neanche sicura che fosse presente, voi l’avete vista? #gfvip — 🌞x (@solexgf) December 21, 2021