A parte la sua storia d’amore con Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme non è riuscita a creare dinamiche al GF Vip ed è stata senza ombra di dubbio la comodina di questa edizione. Il mese scorso la modella napoletana si era anche lamentata di come Alfonso Signorini qualche volta nemmeno l’avesse salutata in puntata. In un’intervista concessa a Superguida Tv l’ex gieffina ha fatto un mea culpa.

“Sì è vero, avevo fatto notare a Gianmaria come Alfonso Signorini non mi avesse dato molto spazio. Se mi sono sentita esclusa? Non mi sono sentita esclusa ma penso di non essere riuscita io a farmi capire. Poche persone mi hanno capito e si contano sulle dita di una mano. Mi riferisco a Jessica, a Sophie e a Gianmaria. Sono stati più loro a venirmi incontro che io. La colpa è stata più la mia che degli altri”.

Federica Calemme e Temptation Island con Gianmaria?

La modella ha confessato che farebbe volentieri un altro reality, magari L’Isola dei Famosi. No categorico per Temptation Island, perché Federica Calemme vuole che il suo privato resti lontano dalle telecamere (qualcuno però l’avvisi che nei reality il privato va dato in pasto al pubblico, anche al GF e L’Isola).