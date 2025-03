Federica Brignone vince la Coppa del Mondo

Federica Brignone ha conquistato oggi la sua seconda Coppa del Mondo generale nello sci alpino femminile, dopo la cancellazione della discesa libera alle finali di Sun Valley. Questo successo arriva cinque anni dopo il primo, in una stagione segnata dall’annullamento finale per la pandemia di Covid-19. Con solo tre gare rimaste e 300 punti a disposizione, l’elvetica Gut-Behrami non può più raggiungerla, permettendo alla Brignone di vincere anche la coppa di specialità di discesa libera.

In un’intervista, Brignone ha dichiarato di essere incredula per il risultato ottenuto, spiegando le difficoltà di adattarsi a un cambiamento di programma e le emozioni legate all’assenza di adrenalina della gara. Ha sottolineato la sua capacità di adattamento e come sia abituata a gestire situazioni impreviste nello sport. Brignone ha anche espresso il desiderio di gareggiare e di affrontare la competizione successiva, mantenendo alta l’attenzione per il giorno seguente.

Nata a Milano il 14 luglio 1990, Federica Brignone ha iniziato la sua carriera sciistica in Valle d’Aosta, dimostrando subito un grande talento. Ha esordito nel circuito di Coppa del Mondo nel 2007 e ha conseguito il suo primo successo nel 2015. Negli anni ha accumulato numerosi successi, inclusa la prima medaglia olimpica nel 2018 a Pyeongchang. Nella stagione 2023-2024 ha ottenuto record di podi e vittorie, coronando una carriera straordinaria, pur con l’obiettivo ancora da realizzare dell’oro olimpico, che punta a conquistare ai prossimi Giochi di Milano-Cortina. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha definito Brignone un “mito italiano” e festeggiato il suo traguardo storico.