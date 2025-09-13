25.2 C
Federica Brignone e la sfida per le Olimpiadi di Cortina

Federica Brignone e la sfida per le Olimpiadi di Cortina

Federica Brignone sta affrontando una sfida significativa in vista delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Dopo un grave infortunio avvenuto durante i Campionati italiani, l’atleta sta lavorando intensamente per recuperare. Purtroppo, la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato sinistro si stanno rivelando più complesse del previsto.

Brignone, che ha conquistato la Coppa del Mondo generale e i titoli di discesa e slalom gigante nella stagione precedente, ha messo in evidenza l’importanza della sua salute. “La mia salute vale molto di più di un evento sportivo e questo deve essere chiaro”, ha dichiarato in un’intervista a Sport Mediaset.

Attualmente, non ha ancora stabilito una data per il ritorno sulle piste. “Non sono assolutamente pronta per questo. Se riuscirò a tornare alle competizioni per quest’inverno bene, altrimenti ci riproverò l’anno prossimo”, ha aggiunto. Queste parole testimoniano la sua determinazione a prioritizzare il recupero.

