Federica Brignone a Sanremo ignora Sofia Goggia: le risposta

Nella serata di ieri, martedì 6 febbraio è andata in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2024. Come ospite c’era appunto la campionessa di sci Federica Brignone, che è arrivata all’Ariston, anche per promuovere il suo sport ed anche perché si stanno avvicinando le olimpiadi Milano-Cortina 2026.

CREDIT: RAI 1

Tuttavia, in occasione di questo momento così importante per lei, tutti si aspettavano che avrebbe fatto un saluto alla sua “rivale” Sofia Goggia. Quest’ultima purtroppo ha avuto un infortunio molto grave, che ha sconvolto moltissime persone.

In realtà sulla scaletta e nel gobbo elettronico, erano previsti, ma all’improvviso è successo qualcosa. Il pubblico a casa lo ha subito notato. Infatti è proprio l’ex giornalista sportivo della Rai Gianni Cerqueti, che ha voluto scrivere qualcosa nel suo profilo social. Nel messaggio ha scritto:

CREDIT: RAI 1 Avrei scommesso casa che la Brignone come prima cosa a Sanremo avrebbe dedicato qualche parola al grave, ennesimo infortunio di Sofia Goggia. E l’avrei persa. Colossale caduta di stile. E anche Amadeus ha perso in un colpo solo parecchi punti.

La spiegazione dietro il mancato saluto di Federica Brignone a Sofia Goggia

CREDIT: RAI

Tra le due, “rivali” nello sport tutti ricordano che non c’è un ottimo rapporto, ma questo è più che altro per una questione mediatica. Il loro rapporto è segnato proprio da una narrazione costruita solo dai mezzi di informazione. Più volte entrambe hanno voluto parlare del grande rispetto che hanno l’una per l’altra.

In realtà cosa è successo è più semplice di quello che si crede. Lo stesso Amadeus, visto il ritardo, ha scelto di tagliare l’intervento della campionessa. La stessa manager di Federica Brignone, Giulia Mancini, intervistata da Adnkronos ha spiegato:

Ciò che è successo è stato solo un problema di tempo. Purtroppo non l’hanno fatta nemmeno parlare per una questione di tempi televisivi.

La Brignone sul palco dell’Ariston si è presentata con un casco tra le mani. Ha spiegato che voleva portare qualcosa che parlasse del suo sport, ma non poteva portare gli sci, perché molto ingombranti per la scalinata.