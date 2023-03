Federica bocciata da Linus, Maria: “Faceva capelli, mai studiato canto”

Federica Andreani ha conquistato l’ultimo posto della classifica degli inediti giudicata da Linus.

Un ultimo posto preannunciato già in fase di giudizio, quando Linus – senza peli sulla lingua – le ha detto che la sua canzone, Scivola, non gli piace.

“Cara Federica a te piace questa canzone? Perché a me non molto. Sembra molto telefonata, molto scontata. Non so neanche se ti permette di esprimerti perché ci sono dei passaggi che sembrano fatti a posta per metterti in difficoltà. Ma quelli secondo me li supererai molto presto. […] La cosa bella che c’è nella tua voce è che ne hai tante di voci e puoi fare tanti registri e tante interpretazioni”.

A niente sarebbero servite le parole di Maria De Filippi che poco prima aveva premesso che il brano Scivola non era stato scritto da lei e che l’allieva, prima di entrare ad Amici, non aveva mai preso neanche una lezione di canto. “Federica viene ad Amici senza aver mai preso una lezione di canto, fino al giorno prima faceva capelli in un negozio e questo pezzo, Scivola, non lo ha scritto lei“.

Il suo giudizio è stato severo: ultima.

E Federica Andreani già nel corso della prima puntata di Amici se l’è vista brutta rischiando il posto in ballottaggio insieme a NDG che alla fine ha avuto la peggio.

