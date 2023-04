Federica Andreani eliminata da Amici: le parole dopo l’uscita dal programma

Finita al ballottaggio insieme a Ramon, alla fine ad uscire è stata Federica Andreani. La cantante è stata eliminata alla quinta puntata del serale. Maria De Filippi ha cercato di tranquillizzare la ragazza: “Più andiamo avanti e più diventa difficile. Ed è difficile per tutti direi. Ricordo però che questo è un programma televisivo e che c’è un vincitore del ballo e uno del canto, tutto qui. Perché non è una sconfitta personale, ma solo un’eliminazione di una trasmissione“.

“Il ballottaggio con Ramon non era semplice e lo sapevo. So quanto è bravo e forte. Sinceramente non mi aspettavo nemmeno di entrare nella scuola. Venivo dal nulla, non avevo mai fatto nulla, nemmeno una lezione di canto. Io avevo fatto i casting per quasi un gioco, un divertimento. – ha continuato Federica Andreani – Perché io cantavo solo in camera mia. Per me è stata una sorpresa e dall’altra parte ho avuto paura, perché andavo incontro a qualcosa che nemmeno sapevo cosa fosse. Forse mi ha aiutato l’inconsapevolezza, mi ha fatto buttare nelle cose. Vengo dal fare la parrucchiera quindi ogni giorno era un regalo. Ho fatto una cosa che per me era impossibile. Ogni giorno ero felice.

Ho avuto la possibilità di imparare tante cose, conoscere professionisti che fuori non aver mai visto. Gli insegnanti di canto sono stati strepitosi. Poi tutti, dalla redazione, alla produzione. Ho conosciuto persone d’oro e sono contenta perché ho avuto la consapevolezza di quello che sapevo fare e piano, piano sono diventata più sicura di me stessa. Ho trovato tante belle persone e tanti amici. Mi mancheranno tutti tantissimo. Spero, anzi, voglio continuare a fare questo nella vita. Adesso voglio fare un in bocca al lupo a chi resta. Date il massimo, vi voglio bene e vi seguirò da fuori. E mi faccio un in bocca al lupo da sola che magari mi serve”.