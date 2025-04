FEDERICA ABBATE: “TILT”, un inno alla libertà interiore

Esce venerdì 18 aprile “TILT”, il nuovo singolo di Federica Abbate, che segna un nuovo inizio nella sua carriera, dopo anni dedicati a scrivere per artisti di successo. Con “Tilt”, l’artista mette al centro la propria voce e visione, esprimendo un concetto profondo: andare in tilt simboleggia la vita e la liberazione dalle costrizioni. Federica afferma che il segreto della felicità risiede nella libertà, che a sua volta richiede il coraggio di rompere gli schemi, affrontando anche il “dolore” necessario per una guarigione profonda.

Il brano è un inno alla libertà interiore, ispirato alla condizione di confusione mentale che l’espressione “andare in tilt” suggerisce. Questa condizione, rappresentante di un guasto improvviso, diventa un simbolo di liberazione. Federica esplora l’importanza di non rimanere intrappolati in situazioni stagnant, affrontando la paura del cambiamento. Il “tilt” diventa così un risveglio emotivo, un modo per riconnettersi con la propria essenza e dare vita a nuove possibilità di rinascita.

La copertina del singolo riflette l’universo artistico di Federica, ricca di simboli come l’occhio di un piccione, rappresentante della resilienza, e il semaforo che simboleggia il passaggio tra la città e la campagna, le due anime della sua vita. Al centro, il pianoforte, strumento fondamentale per la sua espressione musicale. La promozione del singolo è presente anche sui social media, rinforzando il legame con il pubblico.