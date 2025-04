Federer e la folle idea del ritorno in campo: “Il tennis? Mi manca”

Roger Federer potrebbe tornare in campo. Ritiratosi nel 2022, il leggendario tennista svizzero ha recentemente espresso il desiderio di riprendere a giocare a 44 anni. In un’intervista con Tnt Sports, ha dichiarato: “Onestamente mi piacerebbe tornare a giocare a tennis. Metterei in pausa il golf per un periodo, ho giocato abbastanza. Mi piacerebbe ricominciare a giocare due o tre volte alla settimana e magari tornare su un campo per un’esibizione”. Federer, che ha vinto 20 titoli dello Slam nella sua carriera, ha sottolineato che al momento non ha programmi definitivi, ma sente che gli manca un po’ l’allenamento, soprattutto dopo aver trascorso molto tempo senza giocare.

Ha anche menzionato di aver giocato con i suoi figli, ma il suo desiderio di tornare ad allenarsi è alimentato anche dalla voglia di farlo per sé stesso. L’ultima volta che è stato visto in campo è stata alla Laver Cup, al fianco di Rafa Nadal e altri giocatori, ma potrebbe non essere stato il suo ultimo incontro. Federer ha espresso il desiderio di tornare a riempire gli stadi in tutto il mondo per esibizioni, un segno che ancora nutre una passione per il tennis e un legame con il pubblico e il gioco stesso. La notizia di un possibile ritorno ha suscitato entusiasmo tra i fan, che sperano di rivedere il loro campione in azione, anche se in un contesto di esibizione piuttosto che competitivo.