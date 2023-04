Federcuochi, Rocco Cristiano Pozzulo è stato rieletto alla presidenza

Rocco Cristiano Pozzulo è stato rieletto all’unanimità alla presidenza della Federazione italiana cuochi nel corso dell’assemblea nazionale che si è svolta a Roma e che ha visto la partecipazione di centinaia di delegati delle regioni e province di tutta Italia, dell’Europa e del mondo. Per Pozzulo, 55 anni, originario della Basilicata, questo è il secondo mandato.

“Sono commosso e profondamente grato – ha dichiarato Pozzulo – per le attestazioni di fiducia e di stima che ho ricevuto ancora una volta da tutti i delegati, è un onore presiedere questa federazione, che per me è sinonimo di casa, di famiglia. Ed è per questa famiglia che continuerò a battermi per raggiungere tutti insieme gli obiettivi che ci siamo prefissati: la certificazione della figura del cuoco, il riconoscimento Inps come lavoro usurante, il doppio turno per le brigate della ristorazione, unitamente alla promozione, alla tutela e alla valorizzazione del nostro immenso patrimonio agroalimentare”.