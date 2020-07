“Dopo la polemica scatenata dalle sue dichiarazioni al TG2, la vice ministra Laura Castelli ha chiesto un incontro alla Federcuochi e ad altre associazioni di categoria per chiarire in modo inequivocabile il suo pensiero e recepire richieste e proposte a sostegno della ristorazione. All’incontro di questa mattina, avvenuto presso il ministero Economia e Finanze, ha partecipato in rappresentanza della Federcuochi Alessandro Circiello, noto volto tv e portavoce Fic, che ha esposto alla Castelli le principali proposte della Federazione”. E’ quanto si legge in una nota di Federcuochi.

