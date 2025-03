Federconsumatori contesta il bonus bollette 2025: ‘Misura inadeguata e insufficiente’

Federconsumatori Rimini esprime forti critiche nei confronti del “bonus bollette” introdotto dal governo Meloni, che prevede un sostegno di 200 euro per tre mesi per famiglie con Isee non superiore a 25 mila euro. Secondo l’associazione, questo contributo è insufficiente per affrontare l’aumento dei costi energetici. Federconsumatori sottolinea che la misura, pur estendendo il bonus energia a più nuclei, riduce problematicamente la sua durata e non risponde adeguatamente alle necessità delle famiglie, specialmente in un contesto di inflazione crescente.

L’associazione ha proposto misure alternative per alleviare la pressione sulle famiglie. Tra le raccomandazioni ci sono il disaccoppiamento del prezzo finale dell’energia elettrica dal gas, per abbattere i costi, e l’introduzione di una soglia Isee strutturale per accedere al bonus energia, fissata almeno a 20 mila euro. Inoltre, sugli oneri di sistema nelle bollette elettriche si auspica una riforma per favorire maggiormente le famiglie, spostando alcuni costi sulla fiscalità generale, e una riduzione temporanea dell’iva sul gas.

Federconsumatori suggerisce anche di reperire risorse attraverso una tassazione adeguata sugli extraprofitti delle aziende del settore energetico, le quali hanno visto notevoli incrementi dei loro utili. Concludendo, l’associazione afferma che è necessario un intervento significativo per fornire un effettivo sollievo alle famiglie, che hanno subito le conseguenze di scelte inadeguate e mancate azioni nel corso degli anni.