Importante partnership tra la Federazione Italiana Bocce e BMW Specialmente per l’attività sportiva della Boccia Paralimpica. In una delle concessionarie di Roma della casa automobilistica tedesca, la consegna al presidente federale Marco Giunio De Sanctis di una delle automobili oggetto dell’accordo di sponsorizzazione.

“Abbiamo ereditato il brand BMW dalla FISPES, quando la Boccia Paralimpica rientrava tra le discipline sportive della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – ha spiegato il presidente della FIB – Noi abbiamo ridefinito l’accordo in una maniera vantaggiosa per tutti e, ovviamente, per la Federbocce. Un successo che va al di là di ogni previsione, alla luce di questo momento difficile per l’economia a causa dell’emergenza sanitaria”.

L’intesa prevede una sponsorizzazione per la Boccia Paralimpica e l’utilizzo di alcune autovetture, “e da qui partirà una collaborazione a tuttotondo con l’idea di dotare anche il territorio di automobili BMW, in modo da avere un solo brand in ogni regione”.

“In questo particolare momento, l’azienda ha deciso di puntare ancora sullo sport e, per questo motivo, ringrazio BMW e coloro che hanno collaborato alla partnership – ha spiegato De Sanctis – Un grazie particolare all’Ufficio Comunicazione, Marketing e Grandi Eventi. C’è stata grande collaborazione affinché si arrivasse a una sponsorizzazione ad ampio raggio, che in futuro contiamo di aprire ad affiliati e tesserati”.

“Inizia un nuovo anno, che sulla falsariga del difficile 2020 che ci lasciamo alle spalle, almeno nei primi periodi, sarà arduo – De Sanctis si proietta al futuro – La Federazione Italiana Bocce, però, sta facendo di tutto per il movimento”.

“Sul fronte della Boccia Paralimpica, sono state cancellate le manifestazioni internazionali, così nel 2021 cercheremo di organizzare qualcosa di importante a livello nazionale e promozionale, al fine di aumentare il bacino d’utenza di questa meravigliosa disciplina”, ha concluso De Sanctis.