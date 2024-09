Federalimentare, Mascarino: “Complimenti a Fitto per il prestigioso incarico”

Federalimentare ha espresso la propria soddisfazione per la nomina di Raffaele Fitto a Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, incarico che si concentra sulla Coesione e sulle Riforme. Il presidente dell’organizzazione, Paolo Mascarino, ha sottolineato che per l’Italia e per il settore industriale si tratta di un risultato di grande prestigio, motivo di orgoglio. La nuova Commissione dovrà affrontare molte sfide, ma la coesione europea sarà cruciale per costruire un’Europa più inclusiva e vicina ai cittadini. In particolare, sarà necessario superare le attuali disuguaglianze economiche, sociali e territoriali che limitano la produttività.

Mascarino ha evidenziato come la coesione non possa prescindere da due fattori fondamentali: l’innovazione e la competitività. Questi elementi saranno determinanti per raggiungere gli obiettivi legati alla transizione verde e digitale, due aree in cui sia l’Italia che l’Europa devono dimostrare di saper dare risposte efficaci. La figura di Fitto è vista come un interlocutore chiave per affrontare queste sfide.

In conclusione, la nomina di Fitto alla Commissione Europea è considerata una vittoria importante per l’Italia, che vede riconosciute la propria autorevolezza, credibilità e affidabilità a livello europeo.