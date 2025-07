Fede e tecnologia: la nuova sfida per la Chiesa oggi

La crescente influenza della tecnologia nella vita quotidiana ha generato dibattiti significativi su come le istituzioni religiose possano interagire con il progresso digitale. Durante il suo recente discorso ai vescovi italiani, Papa Leone XIV ha evidenziato l’importanza dell’antropologia in questo contesto, sottolineando che la persona va oltre ogni sistema di algoritmi, rappresentando invece un mistero e una relazione.

Don Luca Peyron, sacerdote torinese e esperto in cultura digitale, ha commentato la rilevanza di questa affermazione. Ha sottolineato che non si tratta di un tema da trattare con superficialità, ma di una questione fondamentale da integrare nel cuore della riflessione delle Chiese. Secondo lui, la Chiesa deve affrontare il presente con una nuova prospettiva che combina pastorale e antropologia, riconoscendo i cambiamenti culturali apportati dall’intelligenza artificiale e dai social media.

Il sacerdote ha anche evidenziato la necessità di un’antropologia profonda che guidi la società attraverso i rischi e le opportunità presentate dalla tecnologia. Non basta fornire semplici indicazioni etiche; è essenziale indicare un orizzonte di senso per l’umanità.

Leone XIV ha scelto la Conferenza Episcopale Italiana per questo appello come un esperimento pastorale, testimoniando l’urgenza di avviare un dibattito culturale che abbracci una teologia centrata su Cristo. Don Peyron ha sottolineato che ogni fedele deve riflettere sulla propria testimonianza in questo nuovo contesto, rinnovando così la propria visione e preparazione.

Infine, è necessario un cambiamento di mentalità nelle pratiche pastorali, lontano dal cercare colpe, ma volto a offrire un messaggio di speranza e di umanità, appropriato per l’era digitale, dove la fede deve dimostrare la sua attualità e rilevanza.