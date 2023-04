Fedagricoltura-Cifa Italia, su crisi uva richieste a Regione Sicilia e Masaf

“Il riconoscimento dello di stato crisi in cui si trova il mercato dell’uva da tavola da parte della giunta di governo siciliana è un primo passo importante, ma in termini di provvedimenti concreti siamo ancora al punto di partenza”. A dirlo Giancarlo Granata, presidente provinciale di Fedagricoltura. “Chiediamo – continua Granata – che vengano attuati tutti i provvedimenti collegati attingendo ai fondi di solidarietà previsti. In primo luogo, che sia riconosciuto un aiuto straordinario al produttore in proporzione alla quantità (espressa in kg) di uva destinata alla trasformazione agroindustriale causa decadimento qualitativo del prodotto per sovramaturazione. In questo modo vi sarebbe un parziale recupero delle perdite riferite ai costi di produzione del 2022”.

Massimo Fasciana, presidente nazionale di Fedagricolutura, aggiunge: “Chiediamo anche l’adozione delle misure previste dallo stato di crisi, tra cui: il contributo in conto capitale sino all’80% del danno accertato, da calcolarsi sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria realizzata dall’azienda nel triennio precedente; i prestiti d’esercizio, ad ammortamento quinquennale per le esigenze aziendali, relative sia all’anno in cui si è verificato l’evento sia all’anno successivo, da erogare a tasso agevolato; la proroga della scadenza delle rate relative alle operazioni di credito agrario e di esercizio, di miglioramento e di credito ordinario; le agevolazioni previdenziali consistenti nella possibilità di ottenere l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento.

“A sostegno della confederata Fedagricoltura – dichiara Andrea Cafà, presidente di Cifa Italia – provvederemo a formalizzare la richiesta di un incontro con il ministro dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), Francesco Lollobrigida, e con l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino per discutere delle modalità di attuazione delle misure agevolative indicate”.