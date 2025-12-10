Fed: un solo taglio dei tassi nel 2026

La Fed ha messo un freno alle aspettative di un ciclo di allentamento rapido, indicando un solo taglio dei tassi nel 2026 secondo la mediana delle proiezioni del FOMC. Questo segnale è emerso dal dot plot diffuso dopo la riunione del 10 dicembre 2025, che fotografa non solo l’orientamento futuro, ma soprattutto la crescente frattura interna sulla rotta da seguire.

La banca centrale ha tagliato di 25 punti base il target dei federal funds, portandolo a 3,50%-3,75%, terza riduzione consecutiva. Tuttavia, la decisione è passata con un voto 9-3, uno dei livelli di dissenso più evidenti degli ultimi anni: due membri avrebbero preferito lasciare i tassi invariati, mentre uno avrebbe voluto un taglio più ampio. Donald Trump ha bollato la decisione come insufficiente, affermando che “È stato un numero piccolo che avrebbe potuto essere più grande”.

Le stime per fine 2026 oscillano in un range ampio, a conferma di un Comitato spaccato tra chi teme un’inflazione ancora troppo alta e chi vede il rischio di un raffreddamento eccessivo del lavoro. In questo quadro, un solo taglio nel 2026 diventa più di una previsione: è una soglia di prudenza. La Fed vuole mantenere margini di manovra e ricordare ai mercati che la prossima gamba del ciclo non sarà automatica, ma dipenderà dai dati e dall’equilibrio tra crescita e prezzi.