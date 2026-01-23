Fed: tassi invariati

Gli economisti di Intesa Sanpaolo si aspettano che i tassi restino invariati nell’intervallo 3,50–3,75% dopo la riunione del FOMC del 27-28 gennaio. probabile che si registri il dissenso di Miran, che potrebbe essere favorevole a una riduzione dei tassi da 25 punti base.

I dati pubblicati dopo la chiusura del governo sembrano fornire meno ragioni sia alle “colombe” che temono un rallentamento troppo marcato del mercato del lavoro, sia ai “falchi” preoccupati dei rischi inflattivi. Dal comunicato dovrebbero emergere poche variazioni rispetto a dicembre, anche perché il quadro informativo post-chiusura è ancora in fase di completamento.

La crescita dell’attività economica potrebbe continuare a essere descritta come solida, mentre la proposizione sull’aumento dei rischi al ribasso sull’occupazione potrebbe essere attenuata. In un contesto di persistente incertezza, dovrebbe emergere un resoconto pressoché bilanciato dei rischi sui due lati del mandato.

Durante la conferenza stampa, il presidente della Fed dovrebbe ribadire la solidità della crescita, definendo il mercato del lavoro come stabile ma in equilibrio fragile. Le pressioni sui prezzi dovrebbero essere descritte come moderate e in larga parte riconducibili ai dazi, con aspettative inflazionistiche di lungo periodo ben ancorate. probabile che il presidente riaffermi che la politica monetaria è ormai prossima alla neutralità.