Fed: tassi fermi

Il Federal Open Market Committee, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, ha deciso di mantenere i tassi d’interesse ai livelli attuali, tra il 3,50% e il 3,75%. Questa decisione è stata presa nonostante ci siano stati tre tagli consecutivi ai tassi d’interesse e nonostante sia in corso un’indagine sul presidente Jerome Powell per i lavori di ristrutturazione della sede della Fed.

La decisione è stata presa con due voti contrari, quelli di Stephen I. Miran e Christopher J. Waller, che avrebbero preferito un taglio di 0,25 punti percentuali. Il comunicato ufficiale della Fed presenta una diagnosi leggermente più ottimistica dell’economia rispetto al passato, descrivendola come in espansione a un ritmo “sostenuto”. La spesa dei consumatori è risultata resiliente e gli investimenti fissi delle imprese hanno continuato a crescere.

Il tasso di disoccupazione è considerato stabile e l’inflazione, seppur ancora elevata, non sembra preoccupare eccessivamente. L’impatto dei dazi sull’inflazione è stato sottolineato, in particolare per quanto riguarda l’aumento dei prezzi dei beni. Tuttavia, la Fed ritiene che l’attuale orientamento della politica monetaria sia appropriato per favorire progressi verso gli obiettivi di massima occupazione e inflazione al 2%.

Le prossime decisioni saranno prese sulla base dei dati e la Fed non esclude la possibilità di una fase prolungata di tassi d’interesse stabili. La politica fiscale è considerata “su un percorso insostenibile” a causa di un ampio deficit in un momento di occupazione sostanzialmente piena. La Fed ritiene che il quadro fiscale richieda un intervento.