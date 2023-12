Fed, Powell: prematuro speculare su taglio tassi, pronti a inasprire ulteriormente

– “Il FOMC è fortemente impegnato a ridurre l’inflazione al 2% nel tempo e a mantenere una politica restrittiva finché non saremo sicuri che l’inflazione sia sulla buona strada verso tale obiettivo. Sarebbe prematuro concludere con fiducia che abbiamo raggiunto un orientamento sufficientemente restrittivo, o speculare su quando la politica potrebbe allentarsi. Siamo pronti a inasprire ulteriormente la politica se ciò risulterà opportuno”. Lo ha affermato Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, in un discorso ad Atlanta Georgia.

“Le forti azioni che abbiamo intrapreso hanno spostato il nostro tasso di riferimento ben in territorio restrittivo, il che significa che la politica monetaria restrittiva sta esercitando una pressione al ribasso sull’attività economica e sull’inflazione – ha spiegato – Si ritiene che la politica monetaria influenzi le condizioni economiche con un certo ritardo, e probabilmente gli effetti completi del nostro inasprimento non sono ancora stati avvertiti“.



Inoltre, “l’energica risposta” all’inflazione “ha contribuito a preservare la credibilità conquistata a fatica dalla Fed, garantendo che le aspettative del pubblico sull’inflazione futura rimanessero ben ancorate”, ha aggiunto, aggiungendo che “essendo arrivato così lontano così rapidamente, il FOMC sta procedendo con cautela, poiché i rischi di un inasprimento e di un’eccessiva stretta stanno diventando più equilibrati“.

Sul percorso dell’inflazione ha osservato che “nel corso dei sei mesi terminati a ottobre, l’inflazione core si è attestata a un tasso annuo del 2,5% e, sebbene i dati più bassi sull’inflazione degli ultimi mesi siano benvenuti, tali progressi devono continuare se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo del 2%”.

Per quanto riguarda l’occupazione, ha detto che “le condizioni del mercato del lavoro rimangono molto solide e l’economia sta tornando a un migliore equilibrio tra domanda e offerta di lavoratori”, “il ritmo con cui l’economia sta creando nuovi posti di lavoro rimane sostenuto e sta rallentando verso un livello più sostenibile”, con questo graduale rallentamento che “è dovuto in parte agli sforzi della Fed di rallentare la crescita dell’economia per contribuire a ridurre l’inflazione”.