Fed, Kugler: ho “fortemente sostenuto” il taglio dei tassi di 50 punti base

Adriana Kugler, membro del Board of Governors della Federal Reserve, ha dichiarato che è giunto il momento di allentare la politica monetaria, sottolineando l’importanza dei recenti progressi nella riduzione dell’inflazione e del raffreddamento del mercato del lavoro. Kugler ha fortemente sostenuto la decisione del Federal Open Market Committee (FOMC) di abbassare il tasso dei fondi federali di 50 punti base. Ha evidenziato che le azioni future del FOMC saranno influenzate dai dati relativi a inflazione, occupazione e attività economica. Se le condizioni continueranno a migliorare, ulteriori tagli potrebbero essere appropriati.

Kugler ha spiegato che gli sviluppi economici recenti, specialmente alla luce delle esperienze degli ultimi quattro anni, hanno convalidato l’attenzione della Federal Reserve sulla riduzione dell’inflazione, preparando il terreno per il cambiamento di politica monetaria avvenuto la scorsa settimana. Ha sottolineato che, sebbene l’obiettivo principale debba rimanere la riduzione dell’inflazione al 2%, è altrettanto importante prestare attenzione al massimo livello di occupazione, che rappresenta una parte fondamentale del duplice mandato del FOMC.

Il mercato del lavoro, pur rimanendo resiliente, richiede ora un equilibrio tra la necessità di continuare a progredire nella disinflazione e la prevenzione di inutili sofferenze economiche. Kugler ha ribadito la necessità di perseguire una strategia che possa consentire alla disinflazione di proseguire senza compromettere la stabilità economica complessiva. Ha confermato il suo sostegno per la decisione del FOMC della scorsa settimana e ha affermato che, se i progressi nella riduzione dell’inflazione continueranno come previsto, sosterrà ulteriori riduzioni del tasso dei fondi federali in futuro.

In sintesi, Kugler si mostra ottimista riguardo all’orientamento della politica monetaria della Federal Reserve, evidenziando l’importanza di monitorare attentamente il mercato del lavoro e l’inflazione per prendere decisioni informate e appropriate nel contesto economico attuale.