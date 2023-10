Fed, Harker: tassi stabili è posizione prudente da assumere

– “Rimango convinto che siamo al punto in cui mantenere stabile il tasso ufficiale è la posizione prudente da assumere“. Lo ha detto Patrick Harker, presidente della Federal Reserve Bank di Philadelphia, durante un evento della Risk Management Association in città.

“Le condizioni economiche e finanziarie continuano ad evolversi come mi aspettavo, anche se sto tenendo d’occhio i dati più recenti – ha spiegato – Non c’è stato il brusco cambiamento nei dati che mi avrebbe portato a cambiare la mia posizione attuale”.

Harker ha sottolineato tre punti: “Innanzitutto non tollereremo una nuova accelerazione dei prezzi. In secondo luogo, pur essendo pronto a rivedere le mie opinioni e ad agire di conseguenza se vedo segnali di re-inflazione, non ho intenzione di reagire in modo eccessivo alla normale variabilità dei dati di mese in mese. E in terzo luogo, dobbiamo rimanere dipendenti dai dati, e ciò significa assicurarci di separare ciò che potrebbe essere solo rumore da ciò che potrebbe essere un segnale reale”.

Il funzionario della Fed ha anche sottolineato che la velocità con cui la banca centrale ha alzato i tassi è parte della tesi a favore della stabilità adesso. “I tassi ufficiali sono restrittivi e mantenerli stabili ora ci manterrà in territorio restrittivo e ridurrà costantemente l’inflazione – ha detto – Questo è un momento in cui non fare nulla significa fare qualcosa e, in effetti, direi che equivale a fare parecchio”.

