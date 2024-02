Fed, Daly: resistere a tentazione di agire rapidamente quando è necessaria pazienza

– “Non c’è dubbio che le cose vadano meglio. Ma il progresso non significa vittoria e noi, il FOMC, dobbiamo offrire qualcosa di più di qualche fugace momento di sollievo. I nostri obiettivi sono la stabilità sostenibile dei prezzi e la piena occupazione, lavorando insieme in un equilibrio che durerà. C’è ancora molto lavoro da fare per mantenere questo impegno”. Lo ha affermato Mary Daly, presidente della Federal Reserve di San Francisco, in un discorso alla National Association for Business Economics di Washington DC.

“Il progresso dell’inflazione è stato notevole“, ha comunque affermato Daly, evidenziando che la serie di dati positivi “è inequivocabilmente una buona notizia e un vero progresso”.

“L’economia è sana. La stabilità dei prezzi è in vista. Ma c’è ancora molto lavoro da fare – ha sostenuto – Per finire il lavoro ci vorrà coraggio. Dovremo resistere alla tentazione di agire rapidamente quando è necessaria pazienza ed essere pronti a rispondere con agilità all’evoluzione dell’economia”.