Fed, Collins: ulteriori aumenti dei tassi non sono fuori discussione

– “Capisco la tendenza a apprezzare davvero le buone notizie, e c’erano alcune buone notizie in alcuni numeri, e penso che dobbiamo apprezzarlo. Ma non vedo ulteriori consolidamenti dei tassi, ndr fuori discussione“. Lo ha affermato la presidente della Federal Reserve di Boston, Susan Collins, in un’intervista con CNBC. “Penso che il punto chiave sia che dobbiamo davvero mantenere la rotta”, ha aggiunto.

“Dobbiamo considerare i dati in modo olistico – ha affermato Collins – Quindi ci sono state notizie promettenti, il che è fantastico. Ma rimango concentrata sull’analisi del tipo di serie completa di informazioni che stiamo ottenendo e sulla valutazione in tempo reale della cosa giusta da fare”.

Collins ha sottolineato i progressi compiuti nella stabilizzazione del mercato del lavoro e nell’inasprimento delle condizioni finanziarie, ma ha affermato che è “importante per noi essere pazienti e riconoscere che siamo lontani dal dichiarare la vittoria“.

Foto: @ Shutterstock