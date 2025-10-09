Fed: cautela sui tassi d’interesse e sfide inflazione USA

La Federal Reserve degli Stati Uniti deve essere cauta nell’effettuare ulteriori tagli ai tassi d’interesse. Nel suo recente discorso, il Governatore della Fed, Michael Barr, ha sottolineato i rischi legati all’inflazione, pur riconoscendo le vulnerabilità del mercato del lavoro, che si presenta “approssimamente bilanciato”.

Barr ha affermato che il Federal Open Market Committee (FOMC) dovrebbe procedere con prudenza nel modificare la politica monetaria, per raccogliere più dati e aggiornare le previsioni. Questa cautela è necessaria per valutare meglio l’equilibrio dei rischi, un concetto già evidenziato dal presidente della Fed, Jerome Powell, riguardo all’attuale dilemma della banca centrale.

Il governatore ha sostenuto la decisione di ridurre il tasso di riferimento di un quarto di punto percentuale, ma ha messo in evidenza i rischi che i tassi possono comportare per l’inflazione. Barr ha espresso dubbi sulla necessità di effettuare una serie di tagli, come attualmente previsto dai mercati.

Prevedendo un aumento dell’inflazione di fondo, misurata attraverso il Core Personal Consumption Expenditures Price Index, Barr ha stimato che supererà il 3% entro la fine dell’anno. Inoltre, i funzionari della Fed non si aspettano che l’inflazione generale raggiunga l’obiettivo del 2% prima della fine del 2027, un periodo che sarebbe il più lungo dal 1993.

Barr ha concluso evidenziando che un ulteriore attesa di due anni per tornare all’obiettivo di inflazione rappresenterebbe una considerazione significativa per le decisioni relative alla politica monetaria.