Fed: attesa e divisioni su tassi e inflazione futura

Il dibattito sull’orientamento della politica monetaria negli Stati Uniti continua a suscitare attenzione, con la Federal Reserve che si trova a valutare le prossime mosse in un contesto economico incerto. I verbali dell’ultima riunione di giugno rivelano che la Fed è propensa ad attendere ulteriori indicazioni riguardo all’inflazione e alla situazione del mercato del lavoro.

Sebbene i rischi legati a un’inflazione crescente e a un mercato del lavoro più fragile si siano attenuati, restano presenti. La discussione tra i membri della Fed mostra divergenze significative: alcuni ritengono opportuno considerare un possibile taglio dei tassi di interesse già a luglio, a condizione che i dati economici confermino le loro aspettative. D’altro canto, altri membri avvertono che un approccio più prudente suggerirebbe di non toccare i tassi fino al 2025.

In questo clima di incertezze, il presidente Donald Trump ha intensificato le sue pressioni sulla Fed, sostenendo la necessità di una riduzione dei tassi di interesse. Trump ha dichiarato che i tassi attuali sono eccessivamente alti, affermando che ogni punto percentuale di interesse rappresenta un costo di 360 miliardi di dollari all’anno per l’economia. La Fed si trova quindi a un bivio, dovendo bilanciare le aspettative politiche con le necessità economiche in un contesto di continua vigilanza.