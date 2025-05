Fecondazione Eterologa: Corte Costituzionale e Nuove Prospettive

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 69, ha stabilito che il divieto di fecondazione eterologa per le donne single è una questione di discrezionalità del legislatore e non viola la costituzione. L’articolo 5 della legge 40 del 2004, pertanto, non è considerato irragionevole o sproporzionato. Questo apre a una possibile futura estensione dell’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a famiglie monoparentali.

Il giurista Alberto Gambino, prorettore vicario dell’Università Europea di Roma, ha commentato che la Corte ha riconosciuto le “rilevanti implicazioni bioetiche” legate alla procreazione assistita, onorando la discrezionalità legislativa. Secondo Gambino, la Consulta ha cercato di non allontanarsi dal modello naturale di generazione, tutelando l’interesse dei futuri nati e non escludendo la figura paterna.

Gambino, anche Commissario europeo contro il razzismo e l’intolleranza, ha evidenziato che la Corte ha sottolineato come l’infertilità dovuta all’età non possa considerarsi patologica e quindi non rientra nel diritto alla salute. Questo punto enfatizza l’importanza del tema dell’età della donna in relazione alla genitorialità e alla procreazione, un aspetto legato alle politiche demografiche e lavorative, che richiede una riflessione approfondita per rispondere ai desideri di genitorialità.

