A volte è lo sguardo o il modo in cui arriccia il naso. Molto spesso è quell’inconfondibile sorriso. Capita a moltissime mamme di rivedere un pezzetto di sé stesse nel proprio figlio. Anche quando il bambino non è stato concepito naturalmente o addirittura quando il concepimento è avvenuto tramite l’ovulo di una donatrice. In questi casi, allora, si può pensare che quelle somiglianze siano solo un’illusione, una sensazione dettata dall’emotività e da quegli ormoni che si sprigionano quando ci si prende cura del proprio piccolo. In realtà non è così. È genetica. O meglio epigenetica, come assicura Claudia Livi, ginecologa responsabile del Centro Demetra di Firenze, che ha organizzato la prima giornata di confronto sulla donazione dei gameti e la fecondazione eterologa.

“Esiste davvero una relazione tra madre e feto che consente all’utero materno di influenzare l’espressione dei geni del nascituro», dice. «Alcune nostre pazienti – aggiunge la ginecologa – confessano che i loro figli, ottenuti con eterologa, sembrino avere il loro stesso sorriso. E non si sbagliano». Sappiamo, infatti, che la relazione tra madre ed embrione incide sullo sviluppo del bambino, anche in donne infertili che ricorrono alla ovodonazione, che ricevono cioè ovuli da una donna estranea.

Nuovi studi, quindi, danno conforto a uno dei desideri più grandi di tutti i genitori: riconoscere sé stessi nei propri figli.

“L’embrione generato dall’ovulo di un’altra donna, se impiantato nella cavità uterina, interagisce con l’endometrio, che secerne numerosissime sostanze, tra cui dei miRNA, piccole sequenze di RNA, che influenzano lo sviluppo embrionale e fetale”, spiega Daniela Zuccarello, medico genetista presso l’Azienda Ospedale Università di Padova.

“Questi miRNA possono essere considerati i ‘‘messaggeri segreti della gravidanza” – continua – perché effettuano una puntuale regolazione dello sviluppo dell’embrione, fin dall’esordio. In questo modo si instaura uno scambio reciproco di segnali biochimici tra la madre e l’embrione/feto, essenziale per il corretto sviluppo del bambino”.

Questo processo di influenza dell’espressione genica fetale, da parte della mamma al bimbo, si chiama epigenetica.

“È un fenomeno estremamente complesso che solo da poco abbiamo iniziato a conoscere”, aggiunge Zuccarello. Questo, quindi, rende possibile il fatto che anche una mamma che ha concepito usando gli ovuli di una donatrice possa mettere al mondo un figlio che le “assomigli”.

“La somiglianza fisica – precisa la genetista – è un carattere multifattoriale, determinato da molti geni e dalla loro interazione con l’ambiente uterino. Non conosciamo ancora tutti i geni coinvolti, ma è probabile che anche questi geni siano soggetti a regolazione da parte dei “messaggeri segreti” e che, dunque, l’utero influenzi anche le caratteristiche fisiche del futuro bambino». Tra gli organi che sono i maggiori destinatari di questa regolazione c’è il cervello fetale. «Per questo possiamo dire che la mamma ricevente condiziona in maniera importante lo sviluppo neurologico del suo futuro bambino, che è di sicuro un carattere molto più importante della somiglianza fisica”, sottolinea Zuccarello.

Oltre ai “messaggeri segreti della gravidanza”, dopo la nascita, succedono altri meccanismi epigenetici, tra cui l’allattamento e le cure parentali.

“Dopo qualche mese dal parto, ad esempio, si possono notare nel neonato espressioni facciali molto simili a quelle della mamma, in maniera a volte sorprendente», dice la genetista. «Questa somiglianza è riconducibile – aggiunge – al fatto che il neonato inizia a imitare i genitori che si prendono cura di lui. È un meccanismo di autodifesa del cucciolo, che, assomigliando il più possibile al genitore, ha più possibilità di essere accudito e di sopravvivere».

Questa osservazione è stata dimostrata dal più grande e completo studio di coorte realizzato all’Università di Singapore – lo studio Gusto (Growing Up In Singapore Towards Healthy Outcomes) – che ha analizzato, con risonanza magnetica, il cervello dei neonati fino ai tre anni d’età e ha scoperto che l’ippocampo, una parte fondamentale del cervello per la gestione della sfera emotiva, cambia in base al comportamento dei genitori. Nello stesso studio si dimostra che l’amigdala, che regola l’istinto di accudimento, si attiva nelle neomamme e anche nei papà o nei genitori di coppie omosessuali o di genitori adottivi.

“Il DNA del feto, proveniente dai genitori biologici, ha un ruolo fondamentale, ma altrettanto importante è l’influenza dei fattori materni e ambientali che possono modificare in maniera sostanziale il risultato finale”, dice Zuccarello.

“Questo ci porta a un’importante conclusione: oltre alla natura e alla genetica, essere genitori è una scelta”, conclude Livi.