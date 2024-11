Febbre Persistente: Dubbi sull’Uso degli Antibiotici

A Patù, un piccolo comune nel sud del Salento, una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel suo letto la mattina del 18 novembre 2024. La giovane era rimasta a casa per alcuni giorni a causa di febbre e sintomi influenzali, senza alcun segnale premonitore del dramma imminente. I genitori non vedendola alzarsi come al solito, sono andati a svegliarla e, constatata l’assenza di risposta, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo, al loro arrivo, il personale sanitario non ha potuto far altro che dichiarare il decesso.

Le indagini sono state avviate e il magistrato ha disposto l’autopsia per determinare le cause della morte. Nella fase preliminare, si sospetta che la giovane possa essere deceduta a causa di un’improvvisa emorragia esofagea. La ragazza era a letto dal venerdì precedente con febbre e sintomi riconducibili a una comune influenza o a tonsillite; i familiari affermano che non mostrava segni di grave preoccupazione nei giorni antecedenti il tragico evento.

La giovane stava seguendo una cura con un antibiotico prescritto per una tonsillite diagnosticata. Non aveva patologie pregresse e non vi erano segnali che potessero far pensare a situazioni di rischio. I carabinieri, informati dai sanitari, stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la sequenza di eventi che hanno portato a questa tragedia.

Tra le ipotesi in esame, vi è la possibilità di una reazione avversa al farmaco antibiotico. Gli investigatori stanno verificando se l’assunzione del medicinale possa aver innescato l’emorragia o altre complicazioni fatali. Gli esami tossicologici e istologici saranno fondamentali per chiarire le cause del decesso, mentre la famiglia attende con ansia i risultati delle indagini e risposte che possano spiegare le circostanze di questa incredibile e improvvisa tragedia. Il caso è simile a quello di altri decessi improvvisi, come quello di Margaret Spada, che era morta dopo un intervento chirurgico apparentemente semplice.

La comunità di Patù è sconvolta dall’accaduto e la speranza è che le indagini chiariscano quanto prima la causa di questa perdita tragica.