Salute

Febbre emorragica di Marburg in Italia

Da stranotizie
Febbre emorragica di Marburg in Italia

Un anziano di 81 anni, tornato da un viaggio in Etiopia, è stato ricoverato al reparto Malattie infettive del Cardinal Massaia con sospetta febbre emorragica di Marburg. L’uomo aveva visitato luoghi dove esistono focolai di questa malattia altamente infettiva e, dopo essersi presentato al pronto soccorso con sintomi compatibili con l’epidemia, è scattato l’allarme.

Il paziente è costantemente monitorato dal personale medico del reparto di infettivologia e sarà visitato dal nuovo primario di infettivologia. stato isolato per evitare contatti con gli altri ricoverati e, al momento, non risultano ricoverati i suoi parenti. La febbre emorragica di Marburg è una patologia con sintomi simili ad altre gravi malattie infettive, come l’Ebola, e per ora si tratta di un caso sospetto, in attesa degli esiti dei prelievi di sangue inviati all’ospedale Spallanzani di Roma.

