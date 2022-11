Febbre e tosse in diretta: come stanno i vipponi trovati positivi al Covid

Febbre, tosse e un po’ di spossatezza: il bollettino medico dei quattro vipponi trovati positivi al Covid è tutto sommato buono.

Quello che sta meglio è Luca Onestini (probabilmente il paziente zero) che ha confessato di essere asintomatico; poi c’è Charlie Gnocchi che a parte un po’ di spossatezza non ha avuto sintomi. “Tutto ok, ci trattano bene. Non ci fanno mancare nulla, mi hanno portato anche i pastelli e io sono permesso di fare un piccolo disegno”. La vippona che ha avuto maggiori problemi è stata Patrizia Rossetti che ha avuto la febbre giovedì sera (durante la diretta) e nella giornata di venerdì, quando è stata prelevata e portata in albergo.

“Come sto? Dai un po’ di raffreddore ancora, un po’ di tosse, ma in linea di massima bene. La febbre mi è sparita subito dal venerdì. Però poi mi hanno detto che ero positiva e dunque…Sì, sono stata la prima a scoprirlo e lo dissi anche in diretta che non mi sentivo tanto bene. Poi mi sentivo la febbre, mi hanno fatto il tampone e sono rimasta lì bloccata per due ore e ho capito che c’era qualcosa che non andava”.

Durante la diretta il volto di Rete4 ha più volte tossito e quando Alfonso Signorini le ha chiesto se fosse un problema di tabacco o di Covid, la Rossetti ha risposto: “Covid! In questi giorni col fumo ho fatto la brava“. Nelle sue stesse condizioni anche Attilio Romita che aveva un po’ di linee di febbre addirittura durante la diretta. “Io ho avuto della febbre, tanta febbre. Prendo tante pillole tutti i giorni. Non sono ancora sfebbrato e spero che in Casa sentano la nostra mancanza, perché mi fa piacere immaginarlo”.

La prossima puntata ci sarà lunedì 21 novembre a 10 giorni esatti dalla scoperta della loro positività al CoronaVirus. Riusciranno a negativizzarsi in tempo?