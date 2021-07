È febbre da Europei e ogni scusa è buona per pensare al calcio. Sarà forse per questo che un trentenne ha pensato di usare tre palloni di cuoio gialli a mo’ di cavallo di Troia per far entrare 18 smartphone nel carcere di Saluzzo. Un tentativo creativo, soprattutto alla vigilia della finale Euro 2020 Italia-Inghilterra di domenica che magari lo ha ispirato, ma inefficace: gli agenti della polizia penitenziaria se ne sono accorti ed è scattata la denuncia.

È successo ieri 8 luglio. Gli agenti hanno visto un uomo, napoletano di 30 anni, che scavalcava la recinzione dal lato del campo sportivo, ed era pronto a lanciare i palloni oltre la parete sperando di confonderli con quelli già nel campo. All’interno dei palloni, però, la sorpresa: c’erano 18 smartphone, tutti con sim e caricabatterie, pronti quindi a essere usati per avere contatti con l’esterno, quindi fare telefonate e videochiamate.

A segnalare la vicenda è l’Osapp – Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria. “Anche l’episodio occorso nel carcere di Saluzzo dimostra quanto sia rilevante per la sicurezza non solo interna ma dell’intera collettività l’opera degli appartenenti alla Polizia penitenziaria e quanto il venir meno del ruolo e dell’immagine del Corpo nelle carceri Italiane possa far gola alle associazioni criminali” spiega il segretario generale Leo Beneduci, riferendosi all’inchiesta sulle violenze contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.