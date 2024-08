“Febbre a 41.7 e..” Paura per il famosissimo di Canale 5, morso due volte da un ragno violino: le sue condizioni

Il noto inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, ha condiviso il suo incontro ravvicinato con il famigerato ragno violino. Alle telecamere di Pomeriggio Cinque racconta di essere stato morso ben due volte. Un piccolo fastidio si è presto trasformato in un incubo che lo ha portato a fare i conti con gravi conseguenze fisiche.

Vittorio Brumotti morso da un ragno violino: “sono stato male diversi giorni”

Brumotti, ha raccontato come il morso, sottovalutato all’inizio, si sia rapidamente aggravato, costringendolo a chiedere aiuto al centro antiveleni di Pavia. Le immagini dei morsi, proiettate in studio, hanno lasciato gli spettatori senza parole, sottolineando quanto possa essere pericoloso ignorare questo tipo di ferite.

“Il mio polpaccio era diventato quattro volte più grande. Sono stato male diversi giorni. Ho avuto la febbre a 41.7 e mi sono scatenate una seria di cose”.

Brumotti ha mantenuto il suo caratteristico senso dell’umorismo, scherzando sul fatto che adesso cammina sempre munito di “ciabatta”. Ma dietro le battute, il ciclista ha messo in luce l’importanza di non sottovalutare i morsi di questi aracnidi, che possono causare reazioni molto serie. Nonostante la leggerezza delle sue parole Vittorio rivela un messaggio chiaro: la prevenzione e l’informazione sono armi fondamentali contro i pericoli che possono nascondersi anche nelle situazioni più comuni.

Il ragno violino, noto scientificamente come Loxosceles rufescens, è una delle specie più temute in Italia. Nonostante le sue dimensioni ridotte e l’aspetto innocuo, il morso di questo ragno può avere conseguenze devastanti. La sua pericolosità è dovuta alla tossina che inietta con il morso. Può provocare necrosi tissutale, febbre alta, dolori intensi e, in alcuni casi, anche reazioni sistemiche che richiedono un intervento medico tempestivo.

Grazie alla prontezza e alla competenza dell’assistenza medica ricevuta, Brumotti è riuscito a superare questa disavventura, ma la sua esperienza serve da monito a tutti. Il ragno violino ormai è tristemente noto all’opinione pubblica. I casi di decesso per le complicazioni provocate dal suo veleno si moltiplicano rapidamente. È importante non sottovalutare i morsi di insetti e aracnidi, soprattutto se si vive in aree dove il ragno violino è presente.

Leggi anche: “Poteva finire malissimo” quel morso gli è stato quasi fatale: dove e cos’è successo