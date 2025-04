Febbraio: Diminuzione Continua della Produzione di Autoveicoli Secondo l’Istat

A febbraio, la produzione di autoveicoli in Italia ha registrato un calo tendenziale del 33,5% rispetto all’anno precedente, secondo i dati corretti per gli effetti di calendario forniti dall’Istat. Tuttavia, rispetto a gennaio, si è registrato un incremento dell’18,1%. La produzione di autoveicoli comprende autovetture, autobus, autocarri, camper, motori e autogru. Complessivamente, il settore della fabbricazione di mezzi di trasporto ha visto una diminuzione del 14,1% su base annua e dell’1,1% su base mensile.

Il Codacons ha sottolineato come questi numeri evidenziano la crisi dell’industria italiana, segnando il 25esimo calo consecutivo su base tendenziale, con una riduzione del 2,7% annua. Senza considerare l’energia, tutti i principali comparti mostrano segni negativi, con i beni di consumo che diminuiscono in media del 2%, toccando punte del 3,3% per i beni durevoli.

Inoltre, l’Istat riporta un calo della produzione industriale dello 0,9% rispetto a gennaio, mentre nella media del trimestre dicembre-febbraio si registra una diminuzione dello 0,7%. Questo calo è esteso alla maggior parte degli indicatori industriali, ad eccezione dell’energia, che mostra un incremento. Complessivamente, su base annua, si nota una crescita solo per l’energia, mentre i beni strumentali, intermedi e di consumo segnano un calo. I settori che mostrano un incremento tendenziale includono la fornitura di energia elettrica, gas, l’industria del legno e della carta e le industrie alimentari, bevande e tabacco. Al contrario, i comparti più colpiti rimangono la fabbricazione di mezzi di trasporto e quelli tessili e abbigliamento.